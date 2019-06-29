Euro
6.58
Dolar
5.79
BIST 100
96,485.32
Altın
1,409.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 33. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Yusuf Özcan   | 29.06.2019
Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda

Paris

Fransa'da sarı yeleklilerin eylemleri, aşırı sıcaklara rağmen bu hafta da devam etti. Paris'te eylemciler Clichy Mahallesi'nden Porte de Pantin Meydanı'na kadar yürüdü. Gösteride, polisin protestoculara uyguladığı şiddete tepki gösterildi. 

Lille ve Rennes'de yapılan eylemlerde polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Reims'de 18, Rennes'de 3 ve Lille'de 5 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelindeki eylemlere İçişleri Bakanlığına göre 5 bin 769, sarı yeleklilere göre ise 10 bin 224 kişi katıldı. Bugünkü eylemin gösterilerin başladığı tarihten bu yana en düşük katılımlı eylem olması dikkati çekti.

Polis, geçen haftalarda olduğu gibi Champs-Elysees Caddesi'nde, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı

Benzer haberler

Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda

Fransa'da göstericiler yeniden sokaklarda

Fransa'da cami önünde silahlı saldırı

Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında

Paris'teki hava kirliliğinden devlet sorumlu tutuldu

Paris'teki hava kirliliğinden devlet sorumlu tutuldu
Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama

Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama
'Trump Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirmeli'

'Trump Avrupa'ya karşı duruşunu netleştirmeli'