Dolar
17.71
Euro
18.05
Altın
1,706.83
ETH/USDT
1,496.50
BTC/USDT
22,614.00
BIST 100
2,524.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Dünya

Fransa'da Gironde'daki yangınlar, 10'uncu gününde hala kontrol altına alınamadı

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 10 gün önce başlayan ve yaklaşık 21 bin hektar ormanlık alanı kül eden yangınlar, bazen yavaşlasa da henüz kontrol altına alınamadı.

Alaattin Doğru, Mehmet Alaca   | 21.07.2022
Fransa'da Gironde'daki yangınlar, 10'uncu gününde hala kontrol altına alınamadı

Ankara

Franceinfo'nun Gironde Valiliği açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 12 Temmuz Salı günü ilk olarak La Teste-de Buch bölgesinde başlayan, akabinde Landiras bölgesinde çıkan 2 yangın, zaman zaman yavaşlatılsa da tam olarak kontrol altına alınmış değil.

La Teste-de Buch yangınında 7 bin hektar, Landiras'ta da 14 bin hektar kül oldu.

Yangının başlamasından 9 gün sonra Gironde'u ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yangın uçaklarını yangınla mücadele ekipmanlarına dahil edeceğini açıklamıştı.

Gironde yangınının ülke tarihinin en büyük yangınları arasında yer aldığını aktaran Macron, yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için "ulusal yeniden yapılandırma projesi" başlatacağını kaydetmişti.

Fransa'da yangın tamamen kontrol altına alınırsa, şu ana kadar tahliye edilen 36 bin 750 kişinin cuma gününden itibaren kademeli olarak bölgeye geri dönebileceği belirtildi.

İspanya'daki tahliyeler dönüşe geçti

İspanya’da itfaiye güçleri, 2'si kuzeybatı Galiçya'da olmak üzere 9 yangınla mücadele etti.

Kısmen kontrol sağlanan yangınlar nedeniyle tahliye edilen 11 bin kişinin bir bölümü evlerine dönmeye başlarken, kuzeybatı Zamora eyaletindeki büyük bir otoyol 2 gün sonra yeniden açıldı.

40 derece üzerindeki sıcaklıklar ve kuraklık, ülkenin bu yılki orman yangınlarını daha da şiddetlendirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü
Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak
TÜGVA "Yaz Okulu Buluşması" Ayasofya-i Kebir Camisi'nde yapıldı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Dünya Bankasından Emine Erdoğan'a 'İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü'

Benzer haberler

Fransa'da Gironde'daki yangınlar, 10'uncu gününde hala kontrol altına alınamadı

Fransa'da Gironde'daki yangınlar, 10'uncu gününde hala kontrol altına alınamadı

Antalya'da plastik inşaat malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı

Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor

Polis şiddetinin müsebbibi olarak gösterilen Paris Emniyet Müdürü görevden alındı

Polis şiddetinin müsebbibi olarak gösterilen Paris Emniyet Müdürü görevden alındı
İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 678 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 678 kişi hayatını kaybetti
Avrupa yangınların önüne geçemiyor

Avrupa yangınların önüne geçemiyor