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Dünya

Fransa'da, Fransa-Fas maçı sonrasındaki kutlamalarda bir genç öldü

Fransa'nın Montpellier kentinde dün oynanan Fransa-Fas maçı sonrası yapılan kutlamalarda bir genç hayatını kaybetti.

Saadet Firdevs Aparı   | 15.12.2022
Fransa'da, Fransa-Fas maçı sonrasındaki kutlamalarda bir genç öldü

Ankara

Montpellier'de, 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında milli takımın Fas'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırmasının ardından yapılan kutlamalar sırasında bir otomobil bir gence çarptı.

Yetkililer, gencin müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kaza mahallinin yakınında bulunan ve el konulan aracın sürücüsünün kaçak olduğunu ifade eden yetkililer, polis soruşturmasının devam ettiğini kaydetti.

Ülkede, başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte, yapılan kutlamalar, aşırı sağcı grupların taşkınlıklarına sahne oldu.

Paris ve yakın çevresinde çıkan olaylarda 115 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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