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Dünya

Fransa'da Filistin'e destek gösterisine izin verilmedi

Fransa'nın Lyon kentinde valiliğin Filistin'e destek gösterisine izin vermediği bildirildi.

Alaattin Doğru  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Fransa'da Filistin'e destek gösterisine izin verilmedi Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Ankara

Ülke basınındaki haberlere göre Rhone Bölge Valiliği, birçok grubun inisiyatifiyle bu akşam düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisine "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle müsaade etmeyeceğini açıkladı.

Öte yandan Fransa'daki Yahudi örgütlerinin çatı kuruluşu Fransa Yahudi Konseyi (CRIF), yarın aynı kentte İsrail'e destek gösterisi düzenleme kararı aldı.

Valilik, şu ana kadar bu gösterinin iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklamada bulunmadı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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