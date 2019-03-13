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Dünya

Fransa'da eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısı onaylandı

Fransa Ulusal Meclisinde, eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı yürürlüğe girmeden önce Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından incelenecek.

Yusuf Özcan   | 13.03.2019
Fransa'da eylemcilere sert ceza öngören yasa tasarısı onaylandı

Paris

Fransa Ulusal Meclisi, Senato'da yapılan oylamanın ardından eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısını kabul etti. Oylamada, tasarı 115 "hayır" ve 18 "çekimser" ve 210 "evet" oyu aldı. Tasarı yürürlüğe girmeden önce Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından incelenecek. 

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, bu tasarının, keyfi uygulamaların başlangıcı olmadığını savundu.

Bakan Castaner, Anayasa Mahkemesinin bu tasarıyı inceleyecek olmasının, tüm şüpheleri ortadan kaldıracağını belirtti.

Tasarı

Hükümet, sarı yeleklilerin eylemlerindeki şiddet olaylarını önlemek için eylemcilere sert cezalar getiren yasa tasarısı hazırladı.

Meclis, bu tasarı kapsamında gösterilerde "maske" takan protestoculara bir yıl hapis ve 15 bin avro para cezası ile valilerin, tehdit oluşturanların eylemlere katılmasını yasaklamasına izin veren maddeleri ocak ayında onaylamıştı.

Yasağa rağmen gösteriye katılanların 6 ay hapis cezası ve 7 bin 500 avro para cezasına çarptırılacağı ifade edilmişti. Eylem yasağı getirilen bu kişilerin tüm bilgilerinin, bir listede yer alacağı belirtilmişti.

Tasarıda izin almadan gösteri yapanların ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların sert şekilde cezalandırılması öngörülüyor. Gösterilerde ortaya çıkan zararın maliyetinin de eylemciler veya "şiddete başvuranlar" tarafından karşılanması öngörülüyor.

Hükümetin bu tasarıyla "sarı yeleklilere" karşı tutumunu sertleştireceğine işaret ediliyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, yaptığı açıklamada, bu yasa tasarısının ifade özgürlüğü ve barışçı toplanma hakkını kısıtlamaması gerektiğini belirtmişti. Mijatovic, "Bu hassas durumda hükumet ve parlamenterlere, bu kısıtlamalardan kaçınması, diyalog, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı duyması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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