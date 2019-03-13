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Dünya

Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Mahmut Atanur   | 13.03.2019
Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Cakarta

  Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletine bağlı Donggala bölgesinin 52 kilometre kuzeybatısındaki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi. 

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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