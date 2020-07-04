Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,775.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da eski Başbakan ve sağlık bakanları hakkında soruşturma açılacak

Fransa'da Kovid-19 salgınının yönetimine ilişkin eski Başbakan Philippe, eski Sağlık Bakanları Olivier Veran ve Agnes Buzyn hakkında soruşturma açılacak.

Yusuf Özcan   | 04.07.2020
Fransa'da eski Başbakan ve sağlık bakanları hakkında soruşturma açılacak Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yönetimine ilişkin eski Başbakan Edouard Philippe, eski Sağlık Bakanları Olivier Veran ve Agnes Buzyn hakkında soruşturma açılacak.

Yargıtay Savcısı François Molins yaptığı açıklamada, salgının yönetimine ilişkin yapılan 90 başvurudan 53'ünün incelendiğini, bunların içerisinden 9'unun kabul edildiğini belirtti.

Molins, Philippe, Veran ve Buzyn hakkında soruşturma açılacağını belirtti.

Kovid-19 salgınının yol açtığı krizi kötü yönettiği gerekçesiyle eski Başbakan Philippe ve birçok eski bakan hakkında 90 suç duyurusunda bulunulmuştu.

Buzyn, yerel seçimlere katılmak için şubat ayında istifa etmişti ve yerine Olivier Veran getirilmişti.

Toplumsal ve ekonomik sorunlarla çalkalanan ülkede Philippe, dün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a kendisinin ve hükümetin istifasını sunmuş ve kabul edilmişti.

Macron, Philippe'in yerine Jean Castex'i atamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da eski Başbakan ve sağlık bakanları hakkında soruşturma açılacak
KKTC'de son 24 saatte 1 Kovid-19 vakası görüldü
ABD'de 'Bağımsızlık Günü' kutlamaları öncesi Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 893'e yükseldi
Brezilya Devlet Başkanı kapalı mekanlarda maske kullanılmasını onaylamadı

Benzer haberler

Fransa'da eski Başbakan ve sağlık bakanları hakkında soruşturma açılacak

Fransa'da eski Başbakan ve sağlık bakanları hakkında soruşturma açılacak

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 893'e yükseldi

Fransa Başbakanı Philippe istifa etti

AB'den 10 üyesine yolcu hakları nedeniyle hukuki süreç

AB'den 10 üyesine yolcu hakları nedeniyle hukuki süreç
AK Parti Sözcüsü Çelik: Fransa suçtan kurtulma telaşıyla söz üretiyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Fransa suçtan kurtulma telaşıyla söz üretiyor
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı