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Dünya

Fransa'da erken seçim kararnamesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı

Fransa'da hukukçular, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un imzaladığı erken genel seçim kararnamesinin iptalini talep etmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Esra Taşkın  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Fransa'da erken seçim kararnamesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı Fotoğraf: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/AA

Paris

Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre, birçok hukukçu ve seçim hukuku uzmanı, Macron'un imzaladığı erken genel seçim kararnamesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Resmi Gazete'de 10 Haziran'da yayımlanan kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

Bu hukuki sürecin sonunda, seçimler iptal edilebilir veya ertelenebilir.

Anayasa Mahkemesi'ne başvuran ismi belirtilmeyen eski üst düzey bir devlet memuru, bu kadar kısa bir sürede seçimle ilgili bazı yasal düzenlemelerin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını, bunun oylamanın şeffaflığı hakkında soru işaretleri uyandırdığını belirtti.

Avrupa Parlamento (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

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