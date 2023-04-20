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Dünya

Fransa'da emeklilik reformu karşıtları tren garlarını bastı

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu karşıtları, başkent Paris'teki tren garlarını bloke etmeye başladı.

Alaattin Doğru  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Fransa'da emeklilik reformu karşıtları tren garlarını bastı

Ankara

Sosyal medyadaki görüntülerde, çok sayıda gösterici, sendika flamalarıyla Paris'teki Gare du Nord'u bastı.

Garda toplanan göstericiler hep bir ağızdan "İşçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için Macron istemese de buradayız." sloganını attı.

Görüntüyü paylaşan hesap, göstericilerin buraya gelmeden önce de Gare de l’Est'te protesto düzenlediklerini aktardı.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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