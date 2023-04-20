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Dünya

Çevreciler Berlin'de Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de çevreciler, Alman hükümetinin iklim politikasına karşı protesto düzenledi.

Erbil Başay  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Çevreciler Berlin'de Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

"Son Kuşak" (Letzte Generation) adlı çevreci grubun üyeleri, kentin farklı noktalarında hükümetin iklim politikasını protesto etmek için eş zamanlı gösteriler yaptı.

Grup üyelerinden bazıları, 17 Haziran Caddesi'nde yavaşça yürüyüş gerçekleştirerek ulaşımı aksattı.

Gösteri sırasında polis, protestocuların ellerini caddeye yapıştırmasına engel oldu.

"Son Kuşak" grubunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bir grup göstericinin de Bismarck Caddesi'nde oturma eylemi yaparak araçların geçişini engellediği görüldü.

Alman basınında yer alan haberlerde, Potsdamer Meydanı'nda 4 çevrecinin ellerini otobüse yapıştırdığı belirtildi.

"Son Kuşak" grubu, Berlin'de 24 Nisan Pazartesi gününe kadar bakanlıkların bulunduğu bölgedeki caddelerde, daha sonra da kentin genelinde eylemler yapmayı planladığını açıklamıştı.

Alman hükümetinin iklim politikasından memnun olmayan grubun talepleri arasında iklimi koruma hedeflerine ilişkin somut plan ortaya konulması, 2030'a kadar Almanya'da petrol, kömür ve gaz gibi fosil yakıtların kullanımına son verilmesini planlamak için 160 üyeli "toplumsal konseyin" oluşturulması ve otoyollardaki azami hızın saatte 100 kilometreyle sınırlandırılması yer alıyor.

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