Euro
10.06
Dolar
8.55
BIST 100
1,351.59
Altın
1,794.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da El-Kaide tehdidi nedeniyle terör alarmı verildi

Fransa İçişleri Bakanlığı, terör örgütü El-Kaide tarafından yayımlanan bir videoda Fransa'nın tehdit edilmesi nedeniyle valiliklere teröre karşı teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.

Alaattin Doğru   | 23.07.2021
Fransa'da El-Kaide tehdidi nedeniyle terör alarmı verildi

Paris

Sosyal medya uygulaması Telegram’da bulunan, El-Kaide’ye ait olduğu belirtilen As-Sahab kanalında, 15 Temmuz’da yayımlanan videoda Fransa'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İçişleri Bakanı Gerard Darmanin adları verilerek tehdit edildi.​​​​​​​

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği yazı ile yaz boyunca terör eylemlerine karşı teyakkuzda olmalarını istedi.

Bakan Darmanin, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Terör tehdidi halen var. Valilikleri yaz boyunca yüksek teyakkuzda olmaya çağırdım." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısı tekrar düşüşe geçti
İstanbul'da 11 milyon 839 bin 528 doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Avustralya, Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladı
Sağlık Bakanı Koca: Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Fransa'da El-Kaide tehdidi nedeniyle terör alarmı verildi

Fransa'da El-Kaide tehdidi nedeniyle terör alarmı verildi

Fransa’da Ulusal Meclis tartışmalı Kovid-19’la mücadele yasa tasarısını kabul etti

Pegasus casus yazılımıyla hedef alındığı öne sürülen Macron cep telefonunu ve numarasını değiştirdi

Fransa’da Parlamento, terörle mücadele ve istihbarat yasa tasarısını kabul etti

Fransa’da Parlamento, terörle mücadele ve istihbarat yasa tasarısını kabul etti
Fransa el koyduğu 'haksız kazançları' ait olduğu ülkelere iade edecek

Fransa el koyduğu 'haksız kazançları' ait olduğu ülkelere iade edecek
Fransa’da son 24 saatte 21 bin 539 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa’da son 24 saatte 21 bin 539 Kovid-19 vakası tespit edildi