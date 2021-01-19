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Dünya, Koronavirüs

Macron'un bazı bakanların Kovid-19 aşısına dair açıklama yapması halinde istifalarını isteyeceği belirtildi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Kovid-19 aşısı konusunda sadece Başbakan Castex, Bakanlar Veran ve Pannier-Runacher ile Hükümet Sözcüsü Attal'e açıklama yapma izni verdiği, diğer bakanların açıklama yapması halinde istifalarını beklediği belirtildi.

Yusuf Özcan   | 19.01.2021
Macron'un bazı bakanların Kovid-19 aşısına dair açıklama yapması halinde istifalarını isteyeceği belirtildi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda sadece Başbakan Jean Castex, Sağlık Bakanı Olivier Veran, Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher ve Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal'e açıklama yapma izni verdiği, diğer bakanların açıklama yapması halinde istifalarını beklediği belirtildi.

Fransız basınındaki haberlerde, Macron'un ülkesinin aşı stratejisinden ve bazı bakanların yaptığı açıklamalardan memnun olmadığı, aşı ve salgına ilişkin yanlış adımların atılmasına müsamaha göstermediği kaydedildi.

Macron'un, 13 Ocak'ta düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, "Aşı konusunda sadece Başbakan (Jean Castex), Sağlık Bakanı (Olivier Veran), Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı (Agnes Pannier-Runacher) ve Hükümet Sözcüsüne (Gabriel Attal) açıklama yapmasına izin veriyorum. Başka birinin basında konuştuğunu görürsem, onun istifa mektubunu kabul etmek için hazır olacağım." dediği aktarıldı.

Sağlık Bakanı Veran'ın aksine Çevre İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Djebbari'nin, 3 Ocak'ta "yaza kadar 26 milyon kişiye aşı yapılmasının hedeflendiğine" yönelik açıklamasının Macron'u kızdırdığı kaydedildi.

Veran'ın temmuza kadar 15 milyon kişinin aşılanmasını istedikleri şeklinde açıklama yapmasıyla, iki bakanın arasında çelişki ortaya çıktığı belirtildi.

Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerinin aksine aşı kampanyasında yavaş ilerlemesi eleştirilere neden olmuştu.

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