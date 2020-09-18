Fransa'da Ekonomi Bakanı Le Maire Kovid-19'a yakalandı
Fransa'da Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Paris
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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Sağlık düzenlemelerine uyarak kendini evinde karantinaya aldığını aktaran Le Maire, semptom göstermediğini kaydetti.
Le Maire, karantinada kalacağı 7 gün boyunca evden çalışmaya devam edeceğini bildirdi.
Fransa'da son 24 saatte 13 bin 215 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.
Ülkede şu ana kadar 428 bin 696 kişiye virüs bulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.