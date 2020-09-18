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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Ekonomi Bakanı Le Maire Kovid-19'a yakalandı

Fransa'da Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Alaattin Doğru   | 18.09.2020
Fransa'da Ekonomi Bakanı Le Maire Kovid-19'a yakalandı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Sağlık düzenlemelerine uyarak kendini evinde karantinaya aldığını aktaran Le Maire, semptom göstermediğini kaydetti.

Le Maire, karantinada kalacağı 7 gün boyunca evden çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 215 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Ülkede şu ana kadar 428 bin 696 kişiye virüs bulaştı.

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