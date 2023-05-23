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Dünya

Fransa'da demir yolu çalışanları AB'yi protesto etti

Fransa'da demir yolu çalışanları, bünyesinde çalıştıkları şirketin aldığı yardımların usulsüz olduğu gerekçesiyle iadesine karar veren Avrupa Birliği (AB) Komisyonunu, gelirlerinin azalacağı gerekçesiyle protesto etti.

Alaattin Doğru  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Fransa'da demir yolu çalışanları AB'yi protesto etti

Ankara

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, ellerinde sendika bayraklarıyla toplanan demir yolu çalışanları, başkent Paris'te AB Komisyonunun ofisini bastı.

Çalışanlar, şirketlerinin yararlandığı yaklaşık 5,3 milyar avroluk yardımın AB yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle iadesini kararlaştıran Komisyonu, işlerini zora sokacağı ve gelirlerini azaltacağı gerekçesiyle protesto etti.

Polisin müdahale ettiği kalabalık, daha sonra turistik Şanzelize Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Güzergah üzerinde polisin kurduğu barikatı aşan göstericiler, Şanzelize yakınlarında Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune'un da katıldığı sempozyumu bastı.

Protestocular içeride meşaleler yakarak slogan attı.

Öte yandan Fransız basını, Bakan Beaune'un bugün demir yolu çalışanlarının sendika temsilcileriyle bir araya geleceğini duyurdu.

AB Komisyonu, Fransız demir yolu şirketi SNCF'nin yük taşımacılığı birimi SNCF Fret'in 2007-2019 yıllarında aldığı yardımlardan 5,3 milyar avrosunun iadesini kararlaştırmıştı.

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