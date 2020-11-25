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Dünya

Fransa'da Danıştay Pantin camisinin 6 aylık kapatılma kararını onadı

Fransa’da Danıştay, Pantin camisinin mahkeme kararıyla 6 aylığına kapatılmasını onadı.

Alaattin Doğru   | 25.11.2020
Fransa'da Danıştay Pantin camisinin 6 aylık kapatılma kararını onadı

Paris

Danıştaydan yapılan açıklamada, Pantin camisinin imamı tarafından sosyal medyada yapılan yorum ve ortaya konulan fikirlerin provokasyona sebep olduğunun düşünüldüğü, ilgili mahkemenin terör, şiddet, nefret veya ayrımcılık riski ile bağlantılı ibadet yerinin kapatılmasının haklılığı gerekçesiyle kararın onandığı belirtildi.

Açıklamada camide görev yapan imamların medyadaki paylaşım ve fikirleri ile hareketlerinin cami yönetimini bağladığı, yönetimin durumun düzeltilmesi yönünde adımlar atması durumunda caminin ibadete açılabileceği kaydedildi.

Diğer yandan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, nefret kışkırtıcılığı yaptığını, radikal İslamcı hareketlerle bağlantısı olduğunu ileri sürdüğü Müslüman sivil toplum kuruluşu BarakaCity'in Bakanlar Kurulunda alınan kapatılma kararının Danıştay tarafından onandığını duyurdu.

Fransa'da Müslüman kuruluşlar hedefte

Fransa hükümeti, Paris’in banliyölerinden Seine-Saint-Denis’teki Pantin camisinin yöneticisi, derste öğrencilerine Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürü gösterdikten sonra 16 Ekim'de öldürülen öğretmene tepki görüntüsünü internette paylaştığı gerekçesiyle, caminin 6 ay kapatılmasına karar vermişti.

Cami yönetimi savcılık tarafından alınan ve Montreuil İdari Mahkemesi tarafından onanan kararı Danıştaya götürmüştü.

Öğretmenin öldürülmesinin ardından ayrıca İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ve BarakaCity dahil birçok dernek, cami ve sivil toplum kuruluşu kapatılmıştı.



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