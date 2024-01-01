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Dünya

Fransa'da Brest Havalimanı'nın kontrol kulesine yıldırım çarpınca uçuşlar iptal edildi

Fransa'nın kuzeybatısındaki Bretonya bölgesinde bulunan Brest Havalimanı'nın kontrol kulesine yıldırım çarptığı için onlarca uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Şeyma Uzundere  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Fransa'da Brest Havalimanı'nın kontrol kulesine yıldırım çarpınca uçuşlar iptal edildi

Ankara

Le Figaro'nun haberine göre, Brest Havalimanı internet sitesinden yapılan paylaşımda, tüm önlemlere rağmen kontrol kulesine 30 Aralık gecesi yıldırım çarptığı ve oluşan arızadan dolayı yarın öğlene kadar havalimanı uçuşlarının iptal edildiği belirtildi.

Havalimanının yılın en yoğun olduğu günlerde, yıldırım çarpmasından kaynaklı onlarca uçuş yapılamadı.

Fransa'nın batı, kuzey ve kuzeybatı bölgelerinden Bretonya, Cotes d'Armor ve Morbihan'da, olumsuz hava şartları nedeniyle alarm seviyesi 30 Aralık'ta turuncuya yükseltilmişti.

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