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Dünya

Fransa'da bir cami ırkçı saldırıya uğradı

Fransa'nın güneydoğusundaki Annecy şehrinde bir caminin ırkçı saldırıya uğradığı bildirildi.

Şeyma Uzundere  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Fransa'da bir cami ırkçı saldırıya uğradı

Ankara

Fransa İslam Konseyinin (CFCM) X hesabından yapılan paylaşımda, Annecy’deki İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatına bağlı caminin duvarına İslam karşıtı ifadeler yazıldığı belirtildi.

Camiye yönelik saldırının "en güçlü şekilde" kınandığı paylaşımda, cami cemaati ve sorumluları ile dayanışma mesajı verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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