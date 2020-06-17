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Dünya

Fransa'da Beşşar Esed'in amcasına 4 yıl hapis cezası

Fransa'da Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed, "kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamak"tan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yusuf Özcan   | 17.06.2020
Fransa'da Beşşar Esed'in amcasına 4 yıl hapis cezası

Paris

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi, Rıfat Esed'e kamuya ait fonları kötüye kullandığı ve kara para akladığı gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası verdi. 

Mahkeme, duruşmaya katılmayan Esed'in Fransa'daki mal varlıklarına da el koyma kararı verdi.

Rıfat Esed, Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmaktan da suçlu bulundu.

Amca Esed'in Fransa'daki mal varlığının 90 milyon avro olduğu belirtiliyor.

Paris ve Lyon'da çok sayıda lüks emlak sahibi

Paris Savcılığı, 2016'da Rıfat Esed hakkında "kamuya ait fonları kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

Rıfat Esed'in Paris ve Lyon kentlerinin pahalı semtlerinde çok sayıda lüks emlakin sahibi olduğu biliniyor.

Fransa'da mali suçları araştıran Sherpa Derneği, amca Esed'in 100 milyon avroyu aşan servetinin şaibeli olduğunu öne sürmüştü.

Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı’nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.

Uluslararası Af Örgütüne göre, 10 bin ila 25 bin sivilin hayatını kaybettiği katliamdan, rejimin ikinci ismi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Rıfat Esed sorumlu tutuluyor.

Hama'dan 2 yıl sonra ise Rıfat Esed, kardeşi Hafız Esed’i devirmeye çalışmış ve Suriye’den sürülmüştü.

Bugün 80'li yaşlarında olan Esed'in dönem dönem Paris, Londra ve İspanya’nın Marbella kentlerinde bulunduğu biliniyor.

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