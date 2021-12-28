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Dünya

Fransa'da Beauvais kentindeki Bilal Camisi'nin kapatılacağı kesinleşti

Fransa'nın Beauvais kentinde "radikal içerikli vaazlar verildiği" gerekçesiyle 6 aylığına kapatılması için yasal işlem başlatılan Bilal Camisi hakkında karar verildi.

Alaattin Doğru   | 28.12.2021
Fransa'da Beauvais kentindeki Bilal Camisi'nin kapatılacağı kesinleşti

Ankara

Fransız basınındaki haberlere göre, Oise Valiliği 14 Aralık'ta, radikal vaazlar verildiği gerekçesiyle kapatılması için yasal süreç başlattığı Bilal Camisi'nin 6 ay süresince kapatılması kararını verdi.

Vaazlarda, cihat, nefret ve şiddetin teşvik edildiğinin ileri sürüldüğü cami hakkındaki karar 2 gün içinde uygulamaya konulacak.

Fransa'da İslami hükümler aşırıcılık olarak varsayılıyor

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Beauvais'deki Bilal Camisi'nde "radikal içerikli vaazlar" verildiği, "Hristiyanlara, eşcinsellere ve Yahudilere" karşı mücadele edildiği gerekçesiyle kapatılması için yasal süreç başlatıldığını bildirmişti.

Darmanin, kararın "aşırıcılık yasası" olarak bilinen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasası kapsamında alındığını belirtmişti.

Caminin avukatı Samim Bolaky ise karara tepki göstererek, "İmamın, kendisine sorulan soruya cevaben mensup olduğu dinin hükümlerini paylaştığını, vaazlarının içeriğinin aşırıcılık olarak nitelendirilmeyeceğini aktarmıştı.

Bolaky, caminin kapatılması girişimiyle Beauvais'deki Müslüman toplumunun cezalandırılmak istendiğini ifade etmişti.

Bilal Camisi, 23 Aralık'ta valilik tam karara varmadığı için geçici olarak kapılarını ibadete açmıştı.

Fransa'da 99 camide yapılan denetimler sonucunda 21'i kapatılmış, 6'sı hakkında da kapatılması için yasal süreç başlatılmıştı.

Fransa, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerince eleştiriliyor.

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