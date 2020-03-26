Euro
6.98
Dolar
6.41
BIST 100
89,123.39
Altın
1,611.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da askerler koronavirüsle mücadeleye katkı sunacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, askerlerin koronavirüs salgınıyla mücadelede yardımda bulunacağını bildirdi.

Yusuf Özcan   | 26.03.2020
Fransa'da askerler koronavirüsle mücadeleye katkı sunacak

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, askerlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın ile mücadelede halka ve kamu kurumlarına yardım ve katkıda bulunacağını bildirdi.

Ülkenin Mulhouse kentinde kurulan askeri hastaneyi maske takarak ziyaret eden Macron, burada yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadeleye katkı sunan sağlık personeli, polis, jandarma ve memurlara özel prim ödeneceğini söyledi.

Macron, salgının yol açtığı krizi atlattıktan sonra uzun süredir sorunların yaşandığı hastanelere yoğun yatırım yapılacağı sözünü verdi.

Cuma günü Elysee Sarayı'nda koronavirüse ilişkin toplantı düzenleyeceğini duyuran Macron, ülkede "Resilience" adı verilen operasyon kapsamında askerlerin salgınla mücadelede halka ve kamu kurumlarına yardım ve katkıda bulunacağını belirtti.

Ülkede salgından en çok etkilenen kentlerden biri Mulhouse'da hastanelerde yatak kapasitesi sorunu yaşanıyor. Bu nedenle de buradaki bazı hastalar tren ve askeri uçaklarla başka kentlerdeki hastanelere taşınmıştı.

Macron'un ziyaret ettiği askeri hastane, kentteki hastanelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Fransa'da paylaşılan son resmi verilere göre salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1331'e, vaka sayısı ise 25 bin 233'e yükselmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da askerler koronavirüsle mücadeleye katkı sunacak
Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti'nde koronavirüs vakaları artıyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 465 oldu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Salgın nedeniyle New York'ta bazı sokaklar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Fransa'da askerler koronavirüsle mücadeleye katkı sunacak

Fransa'da askerler koronavirüsle mücadeleye katkı sunacak

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 465 oldu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 33’e yükseldi

Kanada’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 33’e yükseldi
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 2 bin 369'a yükseldi

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 2 bin 369'a yükseldi
Denizli'de hastaneden uzaklaştığı belirtilen kişi polisi harekete geçirdi

Denizli'de hastaneden uzaklaştığı belirtilen kişi polisi harekete geçirdi