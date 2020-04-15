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Dünya

Fransa'da askeri helikopter düştü: 2 ölü, 5 yaralı

Fransa'nın güneyindeki Bouilh-Devant semtinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yusuf Özcan   | 15.04.2020
Fransa'da askeri helikopter düştü: 2 ölü, 5 yaralı

Paris

Yetkililerden yapılan açıklamada, Bouilh-Devant'ta yerel saatle 16.30 civarında askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi. 

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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