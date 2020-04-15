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Dünya

İngiltere Savunma Bakanı Wallace, yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkesine yardımda bulunan Türkiye'ye teşekkür etti.

Hasan Esen   | 15.04.2020
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Londra

İngiltere Savunma Bakanlığından, video konferans yoluyla düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapıldı. 

NATO şemsiyesi altındaki iş birliğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye'nin geçen hafta İngiltere'ye 50 bin N-95 maske, 100 bin cerrahi maske ve 100 bin koyurucu giysi içeren 250 bin kişisel koruyucu ekipman yardımında bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Savunma Bakanı Ben Wallace'ın bunlar için Türkiye'ye ve ayrıca İngiltere'ye 60 solunum cihazı gönderen Almanya'ya şükranlarını sunduğunu belirtildi.

İngiltere'de kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen sağlık çalışanları, hükümeti eleştiriyor. Ülkede en az 31 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor.

"Değerli kaynak"

Sağlık Bakanı Matt Hancock, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, koruyucu ekipmanlara duyulan ihtiyaca dikkati çekerek, bu ekipmanların "değerli kaynak" olarak görülmesi ve sadece klinik ihtiyaç olduğunda kullanılması gerektiğini vurgulamıştı.

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