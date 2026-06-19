Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamada, 21-23 Haziran'da ülkede rekor seviyede sıcaklıkların görülebileceği bildirildi.

Ülkedeki vilayetlerin yarısından fazlasına karşılık gelen 58 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği belirtilen açıklamada Meteo-France, sıcak havalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, ayrıca başkent Paris'in de içinde bulunduğu Hauts-de-France bölgesinde şiddetli rüzgarlar görüleceği, yer yer saatteki hızı 100 kilometreyi bulacak fırtınanın altyapı hizmetlerinde hasara yol açabileceği kaydedildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yüksek sıcaklıklar nedeniyle Seine-et-Marne, Gironde, Sarthe ve Charente-Maritime'de belediyelerin organize ettiği müzik festivalleri de iptal edildi.

Ayrıca Poitiers şehrinde bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü mülakatlar hava koşulları gerekçe gösterilerek ertelendi.

Eğitim Bakanı Edouard Geffray, 4 bin öğrencinin bu ertelenmeden etkilendiğini ve 784 ilkokul ve ortaokulda sıcaklar nedeniyle eğitim öğretim saatlerinde bazı değişikliklere gidildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı da sıcak havalara karşı alınabilecek önlemlere ilişkin hizmet verecek ücretsiz bir danışma hattı oluşturdu.