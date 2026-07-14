İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımın bebek ölümleri ve düşük oranlarında görülmemiş artışa sebep olduğu belgelendi.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım bebek ölümleri ve düşük oranlarında görülmemiş artışa sebep oldu İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırımın bebek ölümleri ve düşük oranlarında görülmemiş artışa sebep olduğu belgelendi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra bölgeye insani yardım girişini engellemesinin bebek ölümleri, düşük ve anne sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Raporda, İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı soykırım öncesinde Gazze Şeridi'nde her 1000 doğumda 140 düşük vakası görüldüğü, bugün bu oranın her 1000 doğumda 460 düşüğe yükseldiği kaydedildi.

Hamile kadınlarda anemi oranının iki katına ulaştığı aktarılan raporda, bu durumun Gazze'de "gıda güvenliğinin tamamen çökmesinin bir göstergesi olduğu" ifade edildi.

Nüfus artışındaki düşüşün sebebi artan düşük vakaları

Raporda, Gazze'de sağlık sistemi ile gıda güvenliğinin çökmesi sonucu anne adaylarının sağlığının doğuma elverişsiz hale geldiği ve bu durumun bebeklerin hayatını kaybetmesine yol açtığı vurgulandı.

Gazze Şeridi'ndeki doğum sayılarında da ciddi bir düşüş yaşandığı aktarılan raporda, geçen yılın kasım ayında 6 bin 76 doğum gerçekleşirken, bu sayının Nisan 2026'da yüzde 67 azalarak 2 bin 4'e gerilediği bilgisine yer verildi.

Gazze'de nüfus artış hızındaki azalmanın temel sebebi olarak doğum öncesinde yaşanan düşükler gösterildi.

Doktorlardan düşük oranlarında görülmemiş artış uyarısı

Filistinli doktorlar, Gazze'de düşük vakaları ve bebek ölümlerindeki artışın İsrail'in yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü soykırımın sonucu olduğunu belirtiyor.

İsrail saldırılarının doğrudan bebeklerin ölümüne yol açtığına dikkati çeken doktorlar, bunun yanı sıra İsrail'in Gazze'de bebek ölümlerine yol açacak koşulları oluşturduğunu ifade ediyor.

Çocuk doktoru Ahmed Abdulhalık el-Feran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli anne adayları arasında düşük oranlarında görülmemiş bir artış yaşandığını söyledi.



Feran, "Anne adayları kansızlık (anemi) ve yetersiz beslenme ile mücadele ediyor. Güven ve huzur hissinden yoksun bir şekilde bir yerden başka bir yere göç ediyorlar." dedi.

Gazze'de Filistinli annelerin "kuzeyden güneye ya da tam tersi yönde göç etmeye zorlandığına" dikkati çeken Feran, düşüğe etki eden diğer unsurlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hamilelik takibinin yapılamaması, kadınlar için gerekli takviye edici gıdaların ve vitaminlerin bulunmaması, güvenli bir ortamın olmayışı ve bu kadınların kontrol ya da doğum için hastanelere ulaşmasını sağlayacak güvenli ulaşım yolları ile araçlarının bulunmaması etkili oldu. Ayrıca temiz suya ve güvenli gıdaya erişimin olmaması dahil tüm bu faktörler düşük oranlarının artmasına yol açtı."

Feran, gebeliklerde düşüklerin son bir yılda %13 oranında arttığını kayderek, "Hamile annelerin ilk üç ayındaki anemi (kansızlık) oranlarına baktığımızda ise bu oranların %57'ye, bazen %60 ve %70'lere ulaştığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

