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İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, 6'sı yaşı küçük 44 kişi gözaltına alındı. -VTR
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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da 67 bin 461 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa’da son 24 saatte 67 bin 461 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Alaattin Doğru   | 04.01.2022
Fransa'da 67 bin 461 Kovid-19 vakası kaydedildi

Ankara

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı son verilere göre, ülke genelinde 67 bin 461 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 181 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 124 bin 212’ye çıktı.

Hastanelerde 3 bin 654’ü yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 606 kişi tedavi görüyor.

Sağlık Bakanlığı, Fransa nüfusunun yüzde 78,5’ine denk gelen 52 milyon 927 bin 791 kişinin en az 1 doz aşı olduğunu bildirdi.

Fransa'da, 31 Aralık Cuma günü, 232 bin 200 vaka ile Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

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