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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da 428 bin 8 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 428 bin 8 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Yusuf Özcan   | 27.01.2022
Fransa'da 428 bin 8 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 258 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 129 bin 747'ye çıktı.

Ülkede bir günde 428 bin 8 kişide virüs tespit edildi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 31,9'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 712'si yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 624 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 24 saatte 3 bin 297 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

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