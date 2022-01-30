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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da 332 bin 398 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 332 bin 398 yeni vaka açıklandı.

Yusuf Özcan   | 30.01.2022
Fransa'da 332 bin 398 Kovid-19 vakası kaydedildi

Paris

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 178 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 130 bin 456'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte 332 bin 398 kişide virüs tespit edildi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 33,3'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 282 kişinin tedavisine devam ediliyor.

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