Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken, hükümet yıl başından bu yana 11 Paris şehir merkezi büyüklüğüne tekabül eden 116 bin hektar alanın yandığını açıkladı.

Fransa'da 2026'da 116 bin hektar alan kül oldu Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşarken, hükümet yıl başından bu yana 11 Paris şehir merkezi büyüklüğüne tekabül eden 116 bin hektar alanın yandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, France 2 kanalında katıldığı yayında, ülkede devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Nunez ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetinde geçen hafta başlayan yangınlarda şu ana kadar 42 bin hektar alanın yandığını ve 2 bin 500'ü aşkın itfaiye erinin ve 18 hava aracının müdahale ettiği yangının hala kontrol altına alınamadığını belirtti.

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Ülke genelinde sene başından bu yana 13 bin 566 kez yangın çıktığını kaydeden Nunez şu ana kadar 116 bin hektardan fazla alanın yandığı bilgisini paylaştı.

Bu alan, Paris şehir merkezinin yaklaşık 11 katı büyüklüğünde bir alana karşılık geliyor.

Nunez, Fransa'nın en büyük yangın sezonlarından birinin görüldüğü 2022 yılında ise yıl boyunca 70 bin hektarın yandığını hatırlattı.

Yangın sezonu geçen yıllara kıyasla çok daha erken başlayan Fransa'da, Gironde vilayetinin yanı sıra Landes, Var ve Haute-Corse vilayetlerindeki yangınlar da günlerdir devam ediyor.

Yangınlar nedeniyle 200 bini aşkın kişi tahliye edildi.

[1/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. [2/29] Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. [3/29] Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [4/29] [5/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [6/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [7/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [8/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [9/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [10/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [11/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [12/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [13/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [14/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [15/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [16/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [17/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [18/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [19/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [20/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [21/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [22/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [23/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [24/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [25/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [26/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [27/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [28/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [29/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. × [1/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. [2/29] Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. [3/29] Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [4/29] [5/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [6/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [7/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [8/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [9/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [10/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [11/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [12/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [13/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [14/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [15/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [16/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [17/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [18/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [19/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [20/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [21/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [22/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [23/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [24/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [25/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [26/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [27/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [28/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi. [29/29] Fransa’nın güneybatısında çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almak için müdahalesine devam ediyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangının Gironde vilayetinde gece saatlerinde şiddetlenerek Bordeaux kenti çevresine doğru ilerlediğini açıkladı. Nunez, yangında 42 bin hektardan fazla alanın yandığını, tahliye edilen kişi sayısının ise 220 bine yaklaştığını bildirdi.

Gironde vilayetinde yangın nedeniyle 13 bini aşkın şirket faaliyet gösteremiyor

Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure bakanlıklar arası kriz toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada yangınların Gironde vilayetinde ekonomiye etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Lescure, günlerdir devam eden ve henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle vilayette 13 bini aşkın şirketin boşaltıldığını ve faaliyet gösteremediğini açıkladı.

Yangının çevresel ve sosyal etkilerinin yanı sıra ekonomik etkilerinin de olduğuna dikkati çeken Lescure, Gironde'daki iş dünyasıyla dayanışma mesajı verdi.

Fransa tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Gironde'da günlerdir devam eden yangında şu ana kadar 42 bin hektar alan alevlere teslim olurken vilayette 200 bini aşkın kişi de tahliye edildi.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

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Hava kalitesi alarm seviyesinde

Yerel basının Nouvelle-Aquitaine Bölgesel Sağlık Ajansı (ARS) açıklamasına dayandırdığı haberlerde, bölgedeki Gironde, Landes, Dordogne ve Lot-et-Garonne vilayetlerinde hava kalitesinin oldukça düştüğü belirtildi.

ARS Genel Müdür Yardımcısı Cecile Tagliana bu vilayetlerde havadaki ince partiküllerde ciddi artış yaşandığını vurgulayarak, vatandaşları bu durumun yaratabileceği sağlık risklerine karşı uyardı.

Nouvelle-Aquitaine hava kalitesi gözlem kurumu Atmo, bölgenin farklı noktalarında devam eden yangınların ve meteorolojik koşulların bu parçacıkların taşınmasını kolaylaştırdığını ve hava kalitesinin alarm seviyesinde olduğunu bildirdi.

Yetkililer, bölgeyi etkisi altına alan dumanlara karşı maske takılmasını önerirken hükümet ülkenin güneybatısında 2,5 milyon maskenin sağlık açısından ihtiyaç sahipleri öncelikli olmak üzere dağıtılacağını açıkladı.

Öte yandan geniş alanlara yayılan yangınlar nedeniyle yoğun duman altında kalan ve tahliye edilmeyen yerleşim yerlerinde vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.

Tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşayan Fransa'da yıl başından bu yana 98 bin hektardan fazla alan yanarken, Gironde, Landes ve Var vilayetlerinde günlerdir devam eden yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.