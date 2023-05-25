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Dünya

Fransa'da 2022'de her 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarı yapıldı

Fransa'da geçen yıl 40 binden fazla çocuk "kayıp" olarak kayıtlara geçerken bu kayıpların yüzde 37,9'unu 15 yaş altı çocuklar oluşturdu.

Alaattin Doğru  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Fransa'da 2022'de her 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarı yapıldı

Ankara

Fransa'da geçen yıl her 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarının yapıldığı belirtildi.

Droit d'Enfance (Çocuk Hakları) Derneği, Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü münasebetiyle İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı bir rapor yayımladı.

Rapora göre, ülkede 2022'de her 12 dakikada farklı nedenlerden kaynaklanan bir kayıp çocuk ihbarı yapıldı.

Fransa'da 2022'de 40 binden fazla çocuk "kayıp" olarak kayıtlara geçerken bu kayıpların yüzde 37,9'unu 15 yaş altı çocuklar oluşturdu.

Kayıp çocuk bildirimlerinin yüzde 63'ü, 15 yaş üstü çocukların ebeveynleriyle anlaşamamalarından kaynaklı evlerini terk etmeleri nedeniyle yapıldı.

Tüm sosyoekonomik çevrelerden ihbar var

Ayrıca kayıp ihbarlarının önemli bir kısmı evden kaçan genç kızlarla ilgili gerçekleşirken bu olaylar büyük oranda cinsel istismarla sonuçlanıyor.

Yapılan kayıp ihbarları, tipik bir profilden ziyade tüm sosyoekonomik çevreleri kapsıyor.

İhbarların bir bölümü de yurt dışındaki ebeveynlerinden biri tarafından kaçırılan çocukların, öncesinde beraber yaşadığı diğer ebeveyni tarafından yapıldı.

Rapor, çocuğu kaçırılan ebeveynlerin onu yasal yollardan geri almak için uzun bir mücadele verdiğini ortaya koydu.

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