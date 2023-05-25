Dolar
19.93
Euro
21.38
Altın
1,961.05
ETH/USDT
1,783.00
BTC/USDT
26,213.00
BIST 100
4,453.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da “Millet Buluşması” programında konuşuyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul’da “Beykoz Karadenizliler Buluşması” programında konuşuyor.
logo
Dünya

İsviçre'deki oy pusulaları, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor

İsviçre'de, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor.

Muhammet İkbal Arslan  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
İsviçre'deki oy pusulaları, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor

Cenevre

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ile Cenevre ve Zürih Başkonsolosluklarında 20-24 Mayıs'ta kurulan sandıklarda kullanılan oyların yer aldığı pusulalar, torbalarla Türkiye'den gelen diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a götürülecek.

Bern ve Cenevre'deki oy pusulalarının yer aldığı çuvallar, kara yolu ile Fransa'daki Lyon Havalimanı'nda nakil komisyonuna verilecek ve Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Türkiye'ye gönderilecek.

Zürih'teki oy pusulaları da Almanya'nın Münih kenti üzerinden Türkiye'ye ulaştırılacak.

Cenevre Başkonsolosluğundan içinde oy pusulalarının yer aldığı çuvalları Lyon'a ulaştırılma sürecine Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve komisyon üyeleri eşlik ediyor.

İsviçre ve Fransa'da kullanılan oylar, aynı THY uçağıyla İstanbul'a ulaştırılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kripto para borsası "Bitrota" davasında sanıkların yargılanmasına başlandı
Konya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu
Deprem bölgesinde yapılacak "Çay Sokağı" konutlarına çay üreticilerinden destek

Benzer haberler

İsviçre'deki oy pusulaları, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor

İsviçre'deki oy pusulaları, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor

İsviçre hizmet dışı bırakılan Leopard 2 tanklarını Almanya’ya iade etmeyi planlıyor

Pakistan'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Yurt dışı oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor

Yurt dışı oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor
İngiltere, Fransa ve İsviçre'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

İngiltere, Fransa ve İsviçre'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi
Rusya Merkez Bankası'nın İsviçre'de tutulan varlıkları 8 milyar dolardan fazla

Rusya Merkez Bankası'nın İsviçre'de tutulan varlıkları 8 milyar dolardan fazla
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet