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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da 1427 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 07.04.2020
Fransa'da 1427 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi.

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