Yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da 61 vilayette "turuncu" alarm verilirken, Belçika'da ise yılın ikinci sıcak hava dalgası nedeniyle pazar gününe kadar "sarı" alarm verildi.

Fransa ve Belçika sıcak hava dalgasının etkisine girdi Yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da 61 vilayette "turuncu" alarm verilirken, Belçika'da ise yılın ikinci sıcak hava dalgası nedeniyle pazar gününe kadar "sarı" alarm verildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, yaklaşık bir hafta boyunca etkili olacak sıcaklıklara karşı uyarırken, termometrelerin büyük oranda 35-38 dereceyi göstereceğini, ülkenin güneybatısında ise 38-41 derece sıcaklıkların görüleceğini bildirdi.

Meteo-France, çoğunluğu güney ve güneybatıda olmak üzere 61 vilayette yüksek sıcaklıklar nedeniyle "turuncu" alarm verildiğini açıkladı.

Yüksek sıcaklıkların ve nem oranının düşmesinin yangın riskini giderek artırdığını bildiren Meteo-France, ülke genelinde 48 vilayetin de "yüksek" ve "çok yüksek" yangın riski altında olduğunu kaydetti.

Yalnızca bir günde 109 kişi sıcak nedeniyle yaşamını yitirmişti

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, dün, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, bu sezon çıkan yangınlarda ülke genelinde şu ana kadar 14 bin 500 hektar alanın yandığını, bu rakamın geçen yıl aynı dönemlere kıyasla yaklaşık 3 kat fazla olduğunu bildirmişti.

Fransa'yı haziranda yaklaşık 2 hafta boyunca etkisi altına alan sıcak hava dalgası ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretime birçok alanda hayatı olumsuz etkilemiş, Paris'te 26 Haziran'da yalnızca bir günde 109 kişi sıcak nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ülke, "tarihinin en sıcak haziranını" yaşamış, Fransa Sağlık Bakanlığı 22-28 Haziran'da geçmiş yılların ortalamalarına kıyasla fazladan 2 bin 25 ölüm kaydedildiğini açıklamıştı.

Belçika'da yılın ikinci sıcak hava dalgası nedeniyle sarı alarm verildi

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), haziran ayındaki 12 günlük rekor sıcak hava dalgasının ardından yılın ikinci resmi sıcak hava dalgasının etkili olduğunu açıkladı.

Açıklamada, ülke genelinde etkisini sürdüren yeni sıcak hava dalgası nedeniyle sarı alarmın pazar gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca kademeli olarak artarak perşembe gününden itibaren ülkenin birçok bölgesinde 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Brüksel'de hafta başında 30 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonuna doğru 34 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Mevcut tahminlere göre sıcak hava dalgasının gelecek haftanın ortalarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Belçika'da sıcak hava dalgasının resmi olarak ilan edilebilmesi için art arda en az 5 gün boyunca en yüksek sıcaklığın 25 derecenin üzerinde seyretmesi, bu günlerin en az 3'ünde ise sıcaklığın 30 derece veya üzerine çıkması gerekiyor.

Sarı alarm kapsamında vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, özellikle yaşlılar ve hassas grupların doğrudan güneş altında uzun süre kalmaktan kaçınmaları tavsiye ediliyor. Sıcaklığın 35 derecenin üzerine çıkması halinde uyarı seviyesi turuncuya yükseltiliyor.

Haziran ayının sonlarında yaşanan ilk sıcak hava dalgası 12 gün sürmüş, Uccle'deki resmi ölçüm istasyonunda 26 Haziran'da 35,3 derece ile rekor sıcaklık ölçülmüştü. Limburg ve Liege illeri için nadir görülen kırmızı alarm verilmişti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle ülkede 1222 fazladan ölüm kaydedilmiş, çok sayıda günlük sıcaklık rekoru kırılmış ve çeşitli etkinlikler güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.