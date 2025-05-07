Dolar
38.64
Euro
43.93
Altın
3,391.44
ETH/USDT
1,825.90
BTC/USDT
97,000.00
BIST 100
9,090.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa ve Almanya savunma alanında işbirliğini artırma kararı aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya ile başta güvenlik olmak üzere Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorluklarla birlikte mücadele edeceklerini belirterek, Fransız-Alman Güvenlik ve Savunma Konseyi kuracaklarını duyurdu.

Şeyma Yiğit  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Fransa ve Almanya savunma alanında işbirliğini artırma kararı aldı

Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz ile Elysee'de ortak basın toplantısında konuştu.

Macron, "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorluklara birlikte yanıt vermek, bizim için öncelikli olan egemenlik, güvenlik ve rekabetçilik konularında birlikte hareket etmek istiyoruz." dedi.

Almanya, ABD ve ortaklar ile Ukrayna için sağlam güvenlik garantilerine dayalı adil ve kalıcı bir barışın koşullarını yaratmak ve ateşkes sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Macron, "Rusya'nın Avrupa güvenliğine yönelik sistemsel tehdidinin tüm sonuçlarını" değerlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Macron, mart ayındaki Avrupa Konseyinden bu yana savunma alanında kıta genelinde adımlar atarak "Avrupa savunmasına yönelik stratejik uyanışı" hızlandırdıklarını söyleyerek, bir kez daha kıta savunması için yatırım çağrısı yaptı.

Bu kapsamda bir Fransız-Alman Güvenlik ve Savunma Konseyi kuracaklarını açıklayan Macron, "Fransız-Alman programlarımızı hızlandıracağız, yeni kapasiteler geliştireceğiz ve tankların, savaş uçaklarının, uzun menzilli füzelerin ötesinde, ortak stratejik zorluklarımıza operasyonel yanıtlar geliştirmek için düzenli olarak toplanacak bir Fransız-Alman Savunma ve Güvenlik Konseyi kuracağız." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Macron, Almanya ile ortak bir savunma inovasyon programını da hayata geçireceklerini açıkladı.

Öte yandan Avrupa'ya yönelik ortak hedeflerin ancak "Almanya ve Fransa'nın ekonomik ve sosyal reformlarını koordineli ederek uyumlu modeller benimsemesi" ile mümkün olabileceğini dile getiren Macron, yatırım, savunma, enerji, uzay alanlarında "el ele çalışacakları" taahhüdünde bulundu.

Dün Almanya'nın yeni başbakanı seçilen Merz, ilk resmi yurtdışı ziyaretini Fransa'ya yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul edecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk Parlamenterler Birliği üyeleri ile TBMM Spor Kulübü üyelerini kabul etti
Uzmanlar, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmaların sınırlı olacağını öngörüyor
Gaziantep merkezli 47 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 222'ye yükseldi
Göç ve Diaspora Vakfı öncülüğünde bir araya gelen STK'lerden Gazzeli annelere destek çağrısı

Benzer haberler

Almanya'nın yeni Ekonomi Bakanı Reiche ticaret anlaşmalarına odaklandı

Almanya'nın yeni Ekonomi Bakanı Reiche ticaret anlaşmalarına odaklandı

Fransa ve Almanya savunma alanında işbirliğini artırma kararı aldı

Almanya'da ülke çapındaki kamu kurumlarında dijital radyo kesintisi

Almanya'nın yeni Başbakanı Merz, Federal Meclis'teki zorlu oylamanın ardından koltuğuna oturdu

Almanya'nın yeni Başbakanı Merz, Federal Meclis'teki zorlu oylamanın ardından koltuğuna oturdu
Friedrich Merz, Almanya'nın yeni başbakanı oldu

Friedrich Merz, Almanya'nın yeni başbakanı oldu
Mersin'de atık materyallerden tasarlanan kıyafetler tarihi köprüdeki defilede sergilendi

Mersin'de atık materyallerden tasarlanan kıyafetler tarihi köprüdeki defilede sergilendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet