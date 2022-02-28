Dolar
14.07
Euro
15.75
Altın
1,889.07
ETH/USDT
2,630.00
BTC/USDT
37,868.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Fransa, vatandaşlarından Rusya ve Belarus'tan 'derhal' ayrılmalarını istedi

Fransa, Rusya ve Belarus'ta bulunan vatandaşlarına bu ülkelerden "derhal" ayrılmalarını tavsiye etti.

Yusuf Özcan   | 28.02.2022
Fransa, vatandaşlarından Rusya ve Belarus'tan 'derhal' ayrılmalarını istedi

Paris

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya ile Avrupa arasındaki hava trafiğinde artan kısıtlamalar" nedeniyle Rusya'da bulunan vatandaşlarına mevcut uçuşlarla ülkeyi "derhal" terk etmelerinin tavsiye edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna ile Belarus arasındaki askeri gerginlik nedeniyle Belarus'a seyahatlerin de önerilmediği kaydedildi.

Belarus'ta bulunan Fransızlardan da Litvanya, Polonya ve Letonya ile sınır geçiş noktaları üzerinden kara yoluyla ülkeden ayrılmaları istendiği ifade edilen açıklamada, hava yoluyla Belarus'a gelen Fransızların ülkenin İçişleri Bakanlığından çıkış vizesi alması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıklamıştı.

Fransa, 23 Şubat'ta vatandaşlarına Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'yı da "derhal" terk etmeleri çağrısı yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Benzer haberler

Amerikan kargo devleri FedEx ve UPS, Rusya sevkiyatlarını askıya aldı

Amerikan kargo devleri FedEx ve UPS, Rusya sevkiyatlarını askıya aldı

G7 ülkeleri: Rusya, Ukrayna'ya verdiği zarardan sorumlu tutulacak

İngiltere, Ukrayna'ya 40 milyon sterlin ek insani yardım yapacağını duyurdu

Fransa, vatandaşlarından Rusya ve Belarus'tan 'derhal' ayrılmalarını istedi

Fransa, vatandaşlarından Rusya ve Belarus'tan 'derhal' ayrılmalarını istedi
AB ülkeleri Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek

AB ülkeleri Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek

Ukrayna'dan Rusya aleyhine 'soykırım' davası

Ukrayna'dan Rusya aleyhine 'soykırım' davası