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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

AB ülkeleri Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacaklarını duyurdu.

Selen Temizer, Ata Ufuk Şeker   | 28.02.2022
AB ülkeleri Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacaklarını ve AB ülkelerinin savaş uçağı göndereceğini duyurdu.

Borrell, Dışişleri Bakanlarının bir hafta içerisinde 4. kez bir araya geldikleri olağanüstü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

AB Temsilcisi, Birliğin Ukrayna ordusuna 450 milyon avro değerinde silah, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipmanlar gibi askeri malzeme yardımı yapmaya karar verdiğini ve bunun AB tarihinde bir ilk olacağını vurguladı.

Borrell, bunların "Avrupa barış tesisi" fonu ve hükümetlerarası fondan finanse edileceğini belirterek, bunların haricinde birçok üye ülkenin zaten önemli miktarda askeri teçhizatı gönderdiğini kaydetti.

Bir soru üzerine, AB'nin yardım paketinin savaş uçaklarını da kapsayabileceğini ifade eden Borrell, AB'nin ordunun ihtiyaç duyduğu jetlerle ilgili Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüştüğünü, bunları sağlayabilecek üye ülkeler olduğunu ve Ukrayna'nın batısının halen açık olduğunu söyledi.

Ekonomik yaptırımlar

Borrell, “Bazı Rus bankalarını SWIFT’ten çıkarıyoruz. Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edecek kısıtlayıcı tedbirler uygulayacağız. Bu tedbirle Merkez Bankası rezervlerinin yarısı dondurulacak.” ifadesini kullandı.

Söz konusu rezervlerin G7 ülkelerinde yer aldığını anlatan Borrell, “Bu Rus finansal sitemini çok olumsuz etkileyecek." dedi.

Borrell, Rusya’daki rejimi destekleyen bazı kişilerin de yaptırım listesine alınacağını aktardı.

AB Temsilcisi Borrell, hafta sonu boyunca yoğun çalıştıklarını, amaçlarının haftanın ilk işlem günü başlamadan önce söz konusu kararları uygulamak olduğunu ifade etti.

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