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Dünya

Fransa Ulusal Meclisi, "cinsel taciz" ve "şiddet vakaları" ile gündemde

Fransa Ulusal Meclisinde milletvekillerine yönelik cinsel taciz ve şiddet suçlamalarının son yıllarda artış kaydettiği bildirildi.

Alaattin Doğru   | 23.09.2022
Fransa Ulusal Meclisi, "cinsel taciz" ve "şiddet vakaları" ile gündemde

Ankara

Fransa Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, France-Info radyosuna yaptığı açıklamada, Ocak 2021'den bu yana milletvekillerine yönelik cinsel taciz ve uygunsuz davranışlarla ilgili 40 şikayet rapor edildiğini kaydetti.

Şikayetlerin 2020'de Meclis bünyesinde kurulan cinsel taciz ve şiddet gibi suistimallerle mücadele amaçlı özel birime yapıldığını anlatan Braun-Pivet, suç içermesi durumunda şikayetlerin savcılığa intikal ettirildiğini dile getirdi.

Braun-Pivet, suçlama yapılan milletvekilleri için iç yaptırımlar uygulanmasının da söz konusu olduğunu söyledi.

Öte yandan milletvekillerine yönelik şikayetlerin açıklanmasının, ülkenin önde gelen iki siyasetçinin isimlerinin "kadına şiddet" meselesinde tartışıldığı döneme denk gelmesi infiale yol açtı.

Milletvekillerinin isimlerinin bu tür olaylara karışması, Fransız Parlamentosunu eleştirilerin odağına koydu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) Partisi Koordinatörü Milletvekilli Adrien Quatennens'in boşanma sürecinde olduğu eşini tokatladığı ve Yeşiller Partisi (EELV) Meclis Grup Eş Başkanı Julien Bayou'nun eski sevgilisine psikolojik şiddet uyguladığı iddiaları, Fransız kamuoyunda gündeme oturmuş ve tepki toplamıştı.

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