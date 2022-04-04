Dolar
14.70
Euro
16.12
Altın
1,932.21
ETH/USDT
3,460.00
BTC/USDT
45,577.00
BIST 100
2,311.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Fransa, ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Yusuf Özcan   | 04.04.2022
Fransa, ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Paris


Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede görev yapan ve eylemleri Fransa'nın güvenlik çıkarlarına aykırı olan 35 Rus diplomat için sınır dışı etme kararı alındığı belirtildi.

Bunun, Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı kararların bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, önceliğin Fransızların ve Avrupalıların güvenliğini sağlamak olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 12 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 40 kişi hayatını kaybetti
AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı
Almanya'da bir kişi, sahte aşı kartı satmak için 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
Çin'de son 24 saatte 1405, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'in Şanghay kentine Kovid-19'la mücadele için binlerce sağlıkçı gönderildi

Benzer haberler

Fransa, ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Fransa, ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Macron, Ukrayna’da 'savaş suçuna' dair net belirtiler olduğunu düşünüyor

Macron, ülkede aşırı sağın yükselişini engelleyemediğini söyledi

AİHM’den 8 yaşındaki çocuğu 14 gün gözaltında tutan Fransa’ya ceza

AİHM’den 8 yaşındaki çocuğu 14 gün gözaltında tutan Fransa’ya ceza
Almanya ve Fransa, Rusya'nın 'gazda rubleyle ödeme yapılması' talebini reddetti

Almanya ve Fransa, Rusya'nın 'gazda rubleyle ödeme yapılması' talebini reddetti
Fransa'da Askeri İstihbarat Direktörü savaşa ilişkin süreci yönetemediği için istifa etti

Fransa'da Askeri İstihbarat Direktörü savaşa ilişkin süreci yönetemediği için istifa etti