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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Fransa, Ukrayna'ya hafif tanklar gönderecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ukrayna'ya hafif tanklar göndereceğini bildirdi.

Esra Taşkın   | 04.01.2023
Fransa, Ukrayna'ya hafif tanklar gönderecek

Paris

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'ya barış geri dönene kadar Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya hafif tanklar sağlayacağını ve hava savunması konusundaki desteğine de devam edeceğini vurguladı.

Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya kaç tane hafif tank göndereceğini açıklamadı.

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