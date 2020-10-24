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Dünya

Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu ülkeye çağırdı

Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdı.

Yusuf Özcan   | 24.10.2020
Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu ülkeye çağırdı

Paris

Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığını açıkladı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığı bildirildi.

Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Macron denilen zatın, İslam ile derdi nedir, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten 1 yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum."

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