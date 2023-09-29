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Dünya

Fransa "tarihinin en sıcak eylül ayını" yaşıyor

Fransa'nın ana kara topraklarının "tarihinin en sıcak eylül ayını yaşadığı" belirtildi.

Esra Taşkın  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Fransa "tarihinin en sıcak eylül ayını" yaşıyor

Ile-de-France

Meteoroloji servisi Meteo France'dan yapılan açıklamada, bu ayın, ülkenin ana kara topraklarının geçirdiği "en sıcak eylül ayı" olarak kayıtlara geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu meteoroloji kayıtlarının 1900'den sonrasını kapsadığı ifade edildi.

Bu ay hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve ortalama 21,5 derece olduğu bildirilen açıklamada, eylül sonunda ülkenin güneyinde hava sıcaklıklarının 30 dereceyi geçtiği kaydedildi.

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