Fransa, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istiyor
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istediklerini belirtti.
Paris
Le Maire, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Rusya'nın birkaç yıldır para kaynağının gaz değil petrol olduğunu söyledi.
"Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile her zaman kömüre ve Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istediğimizi söyledik. Kömüre ambargo uygulandı." diye konuşan Le Maire, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşananlar göz önüne alındığında Rusya'dan petrol ithalatını durdurmanın gerekli olduğunu kaydetti.
Le Maire, Rus petrolüne ambargo konusunda Avrupalı ortaklarını ikna etmeye çalıştıklarını, bazılarının çekinceleri bulunduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.