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Dünya

Fransa, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi

Fransa, ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

Yusuf Özcan   | 08.01.2021
Fransa, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi

Paris

Fransa Yüksek Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu aşının kullanımına onay verildiği, aşının Kovid-19'a karşı etkili olduğu ve 18 yaş ve üzeri kişilere uygulanabileceği belirtildi. 

Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, ülkede kullanımına izin verilen ikinci aşı oldu. Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısı onaylanmıştı.

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