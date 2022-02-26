Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,767.40
BTC/USDT
39,141.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev'de sirenler çalıyor
logo
Dünya, Koronavirüsle Değişen Hayat

Fransa Manş Denizi'nde Rus kargo gemisine el koydu

Esra Taşkın   | 26.02.2022
Fransa Manş Denizi'nde Rus kargo gemisine el koydu

Paris

Fransa’nın Manş Denizi’ndeki karasularında Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rus kargo gemisine el koyduğu belirtildi.

Fransa basınında yer alan haberlerde, dün ülkenin Rouen kentinden Rusya’nın Saint-Petersburg istikametine doğru yola çıkan gemi, Fransız deniz polisi tarafından ticari yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Manş Denizi’nde durdurularak Boulogne-sur-Mer Limanı'na yönlendirildi.

İsminin Baltic Leader olduğu belirtilen geminin, incelemeye alındığı kaydedildi.

İçinde araçların olduğu 127 metrelik geminin, AB’nin yaptırım listesine aldığı Rus şirketine ait olduğundan şüpheleniliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek
Türkiye'de 71 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de başkente ulaşmak için yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Arizona'ya vardı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 945 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek

Benzer haberler

Fransa Manş Denizi'nde Rus kargo gemisine el koydu

Fransa Manş Denizi'nde Rus kargo gemisine el koydu

Fransa, Romanya'ya 500 asker ve Estonya'ya 4 savaş uçağı gönderecek

Fransa, Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasından yana

Fransa, Rus yetkililerin ülkedeki mal varlıklarını donduracak

Fransa, Rus yetkililerin ülkedeki mal varlıklarını donduracak
Fransa’da merkez sağ cumhurbaşkanı adayı seçiminde sahte oylar kullanıldığı iddiası

Fransa’da merkez sağ cumhurbaşkanı adayı seçiminde sahte oylar kullanıldığı iddiası
Fransa “radikalleştiği” iddiasıyla bir camiyi daha kapatıyor

Fransa “radikalleştiği” iddiasıyla bir camiyi daha kapatıyor