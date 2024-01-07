Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,235.20
BTC/USDT
43,838.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa İslam Konseyinden, "Gazze'de silahlar ve bombalar sussun" çağrısı

Fransa İslam Konseyi (CFCM), İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de silahların ve bombaların susması çağrısında bulundu.

Esra Taşkın  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Fransa İslam Konseyinden, "Gazze'de silahlar ve bombalar sussun" çağrısı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Paris

Fransa İslam Konseyi, "Gazze'de Etnik Temizlik Artık Sadece Bir Risk Değil, Bir Gerçek" başlığıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "savaş yanlılarının barış, diyalog ve adil bir çözüm arayışına yer bırakacak ateşkese hizmet etmediği" yorumuna yer verildi.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de silahların ve bombaların susması çağrısı yapılan açıklamada, "Fransa'da, İsrail hükümetinin koşulsuz destekçilerine, Filistinlilerin etnik temizlik veya soykırım riskiyle karşı karşıya olduğundan bahsedilince irrasyonel tepkiler verdiği" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de uygulanan ablukanın "insanlık dışı" olduğu ifade edilerek, Fransız LCI kanalına konuk olan birçok kişinin, Gazze'de gerçek bir etnik temizlik sürecinin unsurlarının bulunduğundan bahsettiği ve bunu tarihte Avrupa'daki Yahudilere ve ABD'deki Kızılderililere uygulananlarla karşılaştırdığı belirtildi.

İsrailli yetkililerin, Gazze'ye nükleer bomba atmayı önermesi ve Gazzelileri başka ülkelere göç ettirmek istemesi anımsatılan açıklamada, bölgede sivillerin kuzeyden güneye ayrım gözetmeksizin bombalandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı gerçekleştirildi
Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere hava harekatları düzenlendi
Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli kayak ve 3D gösterisi düzenlendi
Sarıkamış'ta şehitler için yapılan "Kardan Heykeller'in" açılışı gerçekleştirildi
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Fransa İslam Konseyinden, "Gazze'de silahlar ve bombalar sussun" çağrısı

Fransa İslam Konseyinden, "Gazze'de silahlar ve bombalar sussun" çağrısı

Guterres, BMGK'ye sunduğu raporda, Gazze'de önce "çatışmanın durması" gerektiğini belirtti

Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu'nun görevden alınması ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi

İsrail polisi savaş karşıtı Yahudilerin gösterilerine müdahale etti

İsrail polisi savaş karşıtı Yahudilerin gösterilerine müdahale etti
Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı

İngiliz halkı, tekrar Gazze'de ateşkes çağrısıyla sokaklara çıktı

İngiliz halkı, tekrar Gazze'de ateşkes çağrısıyla sokaklara çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet