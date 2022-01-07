Dolar
13.88
Euro
15.70
Altın
1,791.75
ETH/USDT
3,199.00
BTC/USDT
41,660.00
BIST 100
2,006.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa: İran'la nükleer müzakerelerde ilerleme var ancak zaman kısıtlı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran ile sürdürülen nükleer müzakerelerin pozitif yönde seyrettiğini ve anlaşmaya varılacağından umutlu olduğunu belirtti.

Alaattin Doğru   | 07.01.2022
Fransa: İran'la nükleer müzakerelerde ilerleme var ancak zaman kısıtlı

Ankara

Bakan Le Drian, Fransız BFMTV ve RMC radyosu ortak yayınında yaptığı açıklamada, İran'la son dönemde müzakereler hususunda bazı ilerlemeler kaydedildiğini ancak zamanın tükendiğini söyledi.

"Bir an önce bir mutabakat sağlayamazsak müzakereleri devam ettirmenin bir manası yok." diyen Le Drian, buna rağmen bir anlaşmaya varılacağı konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

Le Drian, bu konuda iyimserliğini elden bırakmadığını ve netice alınmasında çok istekli olduğunu kaydetti.

İran, 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak amacıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin ile müzakere yürütüyor.

ABD ise görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail hapishanesindeki 25 Filistinli tutuklu Kovid-19'a yakalandı
Berlin'de kapalı olan gece kulüpleri bir haftalığına aşı merkezine dönüştürüldü
Tedbirlere uyulmazsa Omicron kaynaklı vaka sayıları daha da artabilir
İngiliz ordusundan hastanelerde Kovid-19 kaynaklı personel eksikliğinin telafisine destek
Bakan Koca: Vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla tedbirlerin de önemi artırıyor

Benzer haberler

ABD, Suriye’de petrol sahalarına takviye gücü gönderdi

ABD, Suriye’de petrol sahalarına takviye gücü gönderdi

Fransa: İran'la nükleer müzakerelerde ilerleme var ancak zaman kısıtlı

İran: Ukrayna uçağıyla ilgili müzakereye hazırız

Cezayir'in Paris Büyükelçisi'nin yeniden göreve başlaması Fransa'yla gerginliği bitirebilir mi?

Cezayir'in Paris Büyükelçisi'nin yeniden göreve başlaması Fransa'yla gerginliği bitirebilir mi?
İran, Irak'taki ABD üssüne attığı füzeleri sergiledi

İran, Irak'taki ABD üssüne attığı füzeleri sergiledi
İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen dava sonuçlanmadı

İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen dava sonuçlanmadı