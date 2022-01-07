Dolar
13.88
Euro
15.70
Altın
1,791.75
ETH/USDT
3,199.00
BTC/USDT
41,660.00
BIST 100
2,006.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 4 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Esat Fırat   | 07.01.2022
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 4 Filistinliyi yaraladı

Kudüs


Filistinliler, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta beldesinde 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail hapishanesindeki 25 Filistinli tutuklu Kovid-19'a yakalandı
Berlin'de kapalı olan gece kulüpleri bir haftalığına aşı merkezine dönüştürüldü
Tedbirlere uyulmazsa Omicron kaynaklı vaka sayıları daha da artabilir
İngiliz ordusundan hastanelerde Kovid-19 kaynaklı personel eksikliğinin telafisine destek
Bakan Koca: Vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla tedbirlerin de önemi artırıyor

Benzer haberler

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 4 Filistinliyi yaraladı

İsrail hapishanesindeki 25 Filistinli tutuklu Kovid-19'a yakalandı

Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinlinin acıları her geçen gün artıyor

Yahudi yerleşimcinin Batı Şeria’da çarptığı bir Filistinli hayatını kaybetti

Yahudi yerleşimcinin Batı Şeria’da çarptığı bir Filistinli hayatını kaybetti
İsrail, tüm ülkeleri Omicron'a bağlı kırmızı listeden çıkartma kararı aldı

İsrail, tüm ülkeleri Omicron'a bağlı kırmızı listeden çıkartma kararı aldı
Türkiye, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim onayını kınadı

Türkiye, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim onayını kınadı