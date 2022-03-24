Dolar
14.84
Euro
16.31
Altın
1,962.66
ETH/USDT
3,033.70
BTC/USDT
42,954.00
BIST 100
2,176.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
logo
Dünya

Fransa havadan karaya nükleer füze denemesi yaptığını duyurdu

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız Silahlı Kuvvetlerinin dün havadan karaya geliştirilmiş stratejik orta menzilli nükleer ASMPA füze denemesi yaptığı belirtildi.

Alaattin Doğru   | 24.03.2022
Fransa havadan karaya nükleer füze denemesi yaptığını duyurdu

Ankara

Açıklamada, füze denemesinin Avrupa merkezli füze sistemi geliştiricisi MBDA, Dassault Aviation şirketi ve Ulusal Havacılık Araştırma Merkezinin (ONERA) katkılarıyla yapıldığı aktarıldı.

Nükleer füzenin Cazaux Hava Üssü'nden havalanan bir Rafale uçağı tarafından ateşlendiği belirtilen açıklamada, denemenin başarıyla gerçekleştiği kaydedildi.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında nükleer güce sahip tek ülke olan Fransa'nın nükleer füze denemesinin Rusya-Ukrayna savaşı sürecine denk gelmesi dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 318 binle en yüksek seviyeye çıktı
Çin'de son 24 saatte 2 bin 54, Hong Kong'da 12 bin 240 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği
Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Benzer haberler

Fransa'nın Korsika Adası daha fazla özerklik istiyor

Fransa'nın Korsika Adası daha fazla özerklik istiyor

Fransa havadan karaya nükleer füze denemesi yaptığını duyurdu

Güney Kore, Kuzey Kore'nin denemesine füzelerle karşılık verdi

Macron: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız

Macron: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız
Biden, Rusya'nın köşeye sıkıştığı için Ukrayna'da hipersonik füze kullandığını söyledi

Biden, Rusya'nın köşeye sıkıştığı için Ukrayna'da hipersonik füze kullandığını söyledi
Cezayir-Fransa ilişkileri 'ulusal hafıza' dosyası nedeniyle 60 yıl sonra çıkmaza girdi

Cezayir-Fransa ilişkileri 'ulusal hafıza' dosyası nedeniyle 60 yıl sonra çıkmaza girdi