Rusya, Polonya'nın 45 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmesine karşılık verecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararına karşılık verileceğini bildirdi.
Moskova
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Polonya'nın 23 Mart'ta 45 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararı aldığı anımsatıldı.
Söz konusu kararın "ikili ilişkileri tamamıyla bozacağı" belirtilen açıklamada, "Polonya'nın NATO'nun talimatıyla bölgedeki durumu gerginleştirdiği" kaydedildi.
Açıklamada, "Mevcut Varşova yönetimi, olanlardan ve olası sonuçlardan tamamıyla sorumludur. Rusya, bu düşmanca yaklaşımı cevapsız bırakmayacak." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.