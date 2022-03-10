Fransa’da Rusya ve Ukrayna’dan evlat edinme işlemleri askıya alındı

Paris
Fransa’da Rusya ve Ukrayna’dan çocuk yaştakileri evlat edinme işlemleri 3 ay boyunca askıya alındı.
Resmi Gazete’de yayımlanan iki karara göre, mutat meskeni Rusya veya Ukrayna’da olan çocuklarla ilgili tüm uluslararası evlat edinme prosedürleri Fransa’da 3 ay boyunca yapılmayacak.
Öte yandan, kararnamenin yayımlandığı tarih ve öncesinde, evlat edinme işlemi başlatılan çocuklar muaf tutularak süreçleri devam ettirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.