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Dünya

Fransa’da Rusya ve Ukrayna’dan evlat edinme işlemleri askıya alındı

Esra Taşkın   | 10.03.2022
Fransa’da Rusya ve Ukrayna’dan evlat edinme işlemleri askıya alındı

Paris

Fransa’da Rusya ve Ukrayna’dan çocuk yaştakileri evlat edinme işlemleri 3 ay boyunca askıya alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan iki karara göre, mutat meskeni Rusya veya Ukrayna’da olan çocuklarla ilgili tüm uluslararası evlat edinme prosedürleri Fransa’da 3 ay boyunca yapılmayacak.

Öte yandan, kararnamenin yayımlandığı tarih ve öncesinde, evlat edinme işlemi başlatılan çocuklar muaf tutularak süreçleri devam ettirilecek.

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