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Dünya

Fransa’da pizza ve Kinder’den sonra peynire de bakteri bulaştı

Fransa’da Nestle’ye ait Buitoni pizzaları ve Ferrero grubuna ait Kinder çikolatalarının bakteri bulaşması nedeniyle geri çağrılmasının ardından, Lactalis grubuna ait peynirler de listeriya bakterisi bulaşması nedeniyle geri çağrıldı.

Alaattin Doğru   | 06.04.2022
Fransa’da pizza ve Kinder’den sonra peynire de bakteri bulaştı

Ankara

Fransa’da Nestle’ye ait Buitoni pizzaları ve Ferrero grubuna ait Kinder çikolatalarının bakteri bulaşması nedeniyle geri çağrılmasının ardından, Lactalis grubuna ait peynirler de listeriya bakterisi bulaşması nedeniyle geri çağrıldı.

Hükümete ait Rappel Conso adlı internet sitesinde, Lactalis grubunun Livarot kentindeki fabrikasında üretilen Normanville ve Graindorge marka 6 çeşit peynirde listeriya bakterisi tespit edildiği belirtildi.

Tüketicilerden, bu peynirleri satın almamaları veya aldıkları peynirleri iade etmeleri istendi.

Ülkede geçen ay ortalarında, Nestle’ye ait Buitoni marka donmuş pizzalar E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılmıştı.

Söz konusu pizzaların ülkede 75 kadar çocukta enfeksiyona neden olduğu tespit edilmişti.

Ferrero grubu da önceki gün Fransa’da raflarda yer alan Belçika’da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.

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